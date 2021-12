Piccola slavina travolge due scialpinisti in alta Valle Grana. Ferito recuperato e trasportato all'ospedale con eliambulanza

Soccorso alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale Elisoccorso sono intervenuti questa mattina (giovedì 30 gennaio) intorno alle ore 11.15 nel comune di Castelmagno.

L'intervento è stato necessario a causa di due scialpinisti che sono stati travolti da una valanga. La slavina, stando alle prime informazioni, di piccola entità ha trascinato i due sciatori a valle senza però seppellirli.

L'intervento si è concentrato lungo il percorso scialpinistico alla Punta Sibolet in alta valle Grana, intorno a quota 2500 metri circa.

Sul posto hanno operato l’elisoccorso la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino e dall'Unità Cinofila da Valanga ha stabilizzato e recuperato l’infortunato per il ricovero in ospedale e il compagno che risultava illeso.



Mentre il personale Tecnico del Soccorso Alpino e Unità Cinofila hanno proceduto con la bonifica della valanga per accertare che non vi fossero ulteriori persone sepolte.