Quali sono i metodi per combattere la cellulite?

Tutti sogniamo una silhouette più formosa, più tonica, più soda. Levigare un po' la cellulite per ritrovare fiducia in se stessi e sentirsi meglio nei vestiti, è possibile. Anche se non te ne liberi schioccando le dita. Perché la cellulite è una profonda disorganizzazione del tessuto adiposo: in questa zona di deposito, le cellule adipose sono troppo numerose o troppo sviluppate e lo spazio che occupano diventa caotico.

Quali sono le cause della cellulite?

La radice del problema è uno squilibrio tra quanto grasso viene ingerito e quanto viene consumato, quindi l'accumulo di grasso nel tessuto adiposo impedisce il flusso di tossine che, se bloccate, creano infiammazione. È a causa di questa infiammazione che il tessuto assume un aspetto irregolare e forma la buccia d'arancia. Nel corpo, la cellulite sarà più spesso localizzata nella pancia, nelle cosce, nelle ginocchia, nei glutei e nei fianchi.

Quanti tipi di cellulite conosciamo?

Di fronte alla cellulite, bisogna innanzitutto porsi le domande giuste per sapere con quale tipo di cellulite si ha a che fare. Esistono infatti 3 diversi tipi di cellulite: acquosa, grassa o fibrosa. Ed è possibile che coesistano due o tre tipi di cellulite! È anche possibile avere a che fare con la cellulite infettiva. Ognuna di queste avendo cause diverse, anche i mezzi di azione possono differire.

I rimedi per combattere questo fastidioso inestetismo

Se esercizio fisico e dieta non bastano, per combattere la cellulite, bisogna affidarsi a trattamenti specifici anticellulite. Per combattere in modo radicale la cellulite, come dicevamo prima, bisogna affidarsi a trattamenti specifici o meglio a delle procedure attuate da medici esperti in medicina estetica o chirurghi plastici. Tra i trattamenti più consigliati possiamo annoverare: l'elettroporazione, la carbossiterapia, la cavitazione, la subcision pilotata, la pressoterapia, la mesoterapia, la liposuzione, la laserliposi, il linfodrenaggio, la radiofrequenza, gli ultrasuoni e l'endermologia. Per saperne di più sui vari trattamenti, vi consigliamo di visitare trattamenticellulite.it dove potrete mettervi in contatto con alcuni dei medici più esperti nel trattamento della cellulite.