A Revello salta il concerto per il nuovo anno

Niente concerto per il nuovo anno a Revello, quest'anno.



A darne notizia è l'organizzazione ASAR stessa tramite una nota dell'architetto Paolo Pejrone, che sottolinea come "a seguito di ordinanza comunale ci vediamo costretti a rimandare il Concerto per il nuovo Anno, previsto per domenica 2 gennaio alle ore 17 nella chiesa della Collegiata".



L'evento è rimandato a data da definirsi.