Cremonafiere ospiterà 'italian koi expo 2022'

È con grande gioia che CREMONAFIERE e PETFESTIVAL ci un regalano questa preziosa anteprima dedicata a tutti noi e in particolare modo a chi ama le Carpe Koi.





PETSFESTIVAL sarà partner dell’evento per ribadire il costante impegno nel settore pet e nell’acquariologia fin dalla prima edizione della principale fiera mercato del settore animali d’affezione.

Ci sono già segnali importanti per il 2022 e di buon auspicio per eventi interessanti e non di routine. A tutti coloro che amano la natura, gli animali e quel certo mood magari più orientale rispetto al nostro territorio segnaliamo ITALIAN KOI EXPO organizzato da ITALIAN KOI ASSOCIATION che si svolgerà a CREMONAFIERE con la partnership di PETSFESTIVAL in data 21 e 22 Maggio 2022.

Si tratta non solo del Campionato Internazionale di Carpe Giapponesi (e già questo lascia intendere il livello della manifestazione) ma anche l’occasione di un happening sulla cultura di quel paese che trova larghe schiere di appassionati anche a casa nostra.

A CREMONAFIERE troverete Carpe Koi, Bonsai, Suiseki e molto altro ancora.

Il primo annuncio è appena stato dato, attendiamo di conoscere il programma completo.

