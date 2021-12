Limone Piemonte lancia gli eventi del 2022, nel rispetto delle misure anti-Covid

Il cartellone eventi del 2022 a Limone si apre con una serie di iniziative che garantiscono il distanziamento e lo svolgimento nel rispetto della normativa anti Covid.



Domenica 2 gennaio è in programma una ciaspolata con guida escursionistica al Pian Madoro (1766 metri). Un itinerario adatto a famiglie e bambini, con un dislivello di circa 350 metri e un tempo di salita di circa due ore. Ritrovo alle 9.30 sul piazzale vicino alla Chiesa di Limonetto, muniti di pranzo al sacco, rientro previsto nel primo pomeriggio. Il costo dell'escursione è di 15euro a persona (previste riduzioni per bambini e famiglie). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: racchette da neve, bastoncini, scarponcini e capi impermeabili, berretto, guanti, scaldacollo o buff, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo, mascherina, artva, pala e sonda. Per chi fosse sprovvisto di parte dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggio. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.



In serata si terrà nella chiesa parrocchiale di San Pietro un concerto d’organo promosso dal Rotaract Club Provincia di Cuneo. Lo spettacolo, che vedrà esibirsi l’organista Fabio Pietro Di Tullio, si terrà alle 21 e avrà una finalità benefica: le offerte raccolte durante la serata verranno devolute alla casa di riposo Santo Spirito di Limone.



Lunedì 3 gennaio appuntamento alle 21 al Teatro Alla Confraternita per lo spettacolo “Un fiocco in musica”, nato da un’idea di Claudio Calorio: “La Carovana degli Artisti” presenterà una serata di musica varia, dalla chitarra al baritono per un’esperienza musicale da vivere insieme. Prenotazioni all’Ufficio Turistico 0171 925281.



Giovedì 6 gennaio la Scuola Sci Limone organizza la Caccia alla Befana. Sulla pista del Maneggio e su quelle della Riserva Bianca dedicate ai principianti (Carosello e Pian del Sole) ad accogliere i bambini ci sarà la simpatica vecchietta, che offrirà loro dolcetti e sarà disponibile per farsi fotografare insieme ai piccoli e grandi sciatori. Premi in palio per le foto più originali con la Befana pubblicate su Instagram con l’hashtag #befanaLimone.



Sabato 8 gennaio Limone propone una ciaspolata con la guida Monica Dalmasso ai Tetti Catalin e Tetti Matlas (1392 metri). Ritrovo alle 9.30 in frazione Sant’Anna. Il percorso, ad anello, prevede un tempo di risalita di circa due ore con un dislivello di 300 metri; rientro nel primo pomeriggio. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.



In serata alle 21 si terrà lo spettacolo de L’ora canonica “L’amore ai tempi del com’era”, che vedrà esibirsi sul palco del Teatro Alla Confraternita una nuova formazione composta dal frontman Filippo Bessone, Claudio Dadone alla chitarra, Edoardo Dadone al basso, Enrico Dadone alla batteria e Joe Vacchetta alle tastiere. Una performance ricca di musica, di storie esilaranti e riflessive e di parodie comiche, che racconterà l’amore in tutte le sue sfumature. Alcune delle canzoni proposte sono scritte in italiano misto a piemontese, per ricordare lo stile dello scrittore albese Giuseppe Fenoglio, in vista dei festeggiamenti del centenario della sua nascita che ricorrerà nel 2022. Ingresso libero, consigliata la prenotazione all’Ufficio Turistico (0171 925281).



Inoltre, il Teatro Alla Confraternita propone durante le festività natalizie la proiezione di film in orario pomeridiano e serale. Per informazioni sulla programmazione: Ufficio Turistico 0171 925281.



Si comunica che il concerto dei Rebel Bit, in programma per giovedì 6 gennaio al Teatro Alla Confraternita nell’ambito della rassegna “Accademie in valle”, è rinviato a data da destinarsi.



Si ricorda che per assistere agli spettacoli in teatro è obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass e indossare le mascherine di tipo FFP2 (tali dispositivi sono consigliati anche per accedere alle esibizioni in chiesa).