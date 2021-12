Casi Covid in crescita a Castelletto Stura, sono 21: il sindaco scrive alla cittadinanza

"Gli ultimi due anni sono stati veramente complessi e ci hanno imposto rinunce importanti alle quali abbiamo risposto nel migliore dei modi come comunità. Non sappiamo quando questa emergenza arriverà al termine, ma il mio augurio per tutti noi è per un nuovo anno finalmente sereno e al sicuro".

Si conclude così la lettera che il sindaco di Castelletto Stura Alessandro Dacomo ha inviato oggi, giovedì 30 dicembre, ai residenti del territorio comunale. L'obiettivo, aggiornare i dati relativi alla pandemia da Covid-19.

I casi, a Castelletto Stura, risultano come un po' ovunque in netta risalita: l'ultimo dato di questa settimana li attesta sulla cifra di 21, con un'incidenza comunque bassa e senza casi di particolare gravità nonostante l'alta contagiosità della variante Omicron.

"Il rispetto delle direttive per contenere il contagio e la campagna vaccinale sono al momento gli unici strumenti che abbiamo per combattere questa pandemia" conclude il sindaco Dacomo.