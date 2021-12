Una nuova ambulanza grazie alla generosità dei cuneesi durante l'emergenza Covid [VIDEO]

Due nuove ambulanze sono entrate in servizio nell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Una è stata acquistata con i fondi del piano Arcuri e l'altra con le donazioni dei cittadini per l'emergenza Covid-19.

Una terza, altamente tecnologica per il trasporto di pazienti in terapia intensiva e con dispositivi di biocontenimento, è in fase di allestimento. Alla consegna erano presenti i Direttore Sanitario, Monica Rebora, e il Direttore Amministrativo Gianfranco Cassissa.

“Abbiamo ricevuto in consegna due nuove ambulanze – ha sottolineato il Direttore Sanitario – che vanno a implementare e rinnovare il nostro parco macchine. Si tratta di mezzi altamente tecnologici. Uno, quello acquistato con i fondi statali, è destinato al trasporto dei pazienti dalla rianimazione. L’altra ambulanza, acquistata interamente con le donazioni dei cittadini durante l’emergenza Covid-19, servirà, prevalentemente, per il trasporto dei pazienti tra le due sedi dell’Azienda. Una terza, acquistata in buona parte con le donazioni dei cittadini, è in fase di allestimento e sarà consegnata in primavera. Si tratta di un mezzo altamente tecnologico destinato al trasporto di pazienti in terapia intensiva e dotato dispositivi di biocontenimento”.