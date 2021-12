La Cuneo Granda Volley conquista la Moma Winter Cup 2021

L’Under 16 della Cuneo Granda Volley espugna il ‘tempio’ della pallavolo ed alza al cielo la Moma Winter Cup 2021.

Si è chiusa nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre, la dodicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini con le emozionanti finalissime in scena presso il Pala Panini di Modena, vera e propria icona nel mondo del volley.

Sul taraflex emiliano sono scese in campo le ‘gattine’ biancorosse di coach Luca Peron per contendersi il successo con la Mondial Corag Carpi.Le cuneesi, incassato il primo set grazie ad un perentorio 25-11, hanno contenuto il ritorno delle rivali nella seconda frazione, combattuta punto a punto sino a quota 20, prima dell’allungo ed il punto finale del 25-22 firmato da Cattaneo. Grande festa e nome iscritto nell’albo d’oro di una tra le manifestazioni invernali più rinomate nell’ambiente pallavolistico nazionale, con ventun squadre provenienti da tutta Italia, tra cui la stessa Anderlini ed il San Donà, ai blocchi di partenza nella categoria Under 16 Femminile.

Il commento di Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley Academy: «Questo successo ripaga dei tanti sacrifici fatti non solo dalla società ma anche dalle famiglie delle nostre atlete, primi sostenitori del nostro movimento in questi ‘strani’ anni di pandemia. Il mio principale ringraziamento va allo staff tecnico, guidato da Luca Peron e Martina Delfino, che ha fortemente voluto condurre in porto l’esperienza a Modena. Grazie al dirigente Alessandro Oberto per l’impeccabile organizzazione della trasferte ed a tutti i genitori che hanno seguito dagli spalti le gare: una grande emozione che ci ha regalato una giornata di spensieratezza di cui avevamo tanto bisogno!»