Per la Lpm Bam Mondovì si chiude un anno dai grandi cambiamenti! Il simpatico augurio della presidente Fissolo e di tutte le Pumine (VIDEO)

Per la Lpm Bam Mondovì sta per chiudersi un anno importante. Un anno all'insegna dei grandi cambiamenti, sia sportivi che societari. Scelte a volte difficili e delicate, ma tutte finalizzate a porre le basi per una costante crescita di una società che vuole pensare in grande, restando sempre con i piedi ben piantati per terra. Basti pensare, ad esempio, al progetto "Casa Puma", un palazzo residenziale che una volta ristrutturato diventerà la casa delle Pumine.

E poi un nuovo assetto societario sempre più solido e che di recente ha visto la nomina di Iaia Boetti nel ruolo di vice presidente. Sportivamente parlando il 2021 ha visto il cambio della guardia alla guida tecnica, con il passaggio delle "chiavi" della panchina da Davide Delmati a Matteo "Bibo" Solforati. Una "staffetta" emotivamente non semplice, visto che Delmati era a Mondovì già da quattro anni, ma considerata quasi fisiologicamente necessaria per aprire un nuovo ciclo.

Anche la squadra è stata in gran parte rinnovata, puntando tanto sulla qualità e l'esperienza di giocatrici del calibro di Maria Luisa Cumino e Veronica Bisconti, solo per fare qualche nome. I risultati sul campo? Tante vittorie e poche sconfitte, anche se alcuni passi falsi, come la sconfitta nelle finale di Coppa Italia di Rimini, hanno fatto più rumore delle vittorie servite per arrivare a giocarla quella partita.

Ma facciamo il punto sul cammino della Lpm Bam Mondovì in questo 2021. Le Pumine, tra campionato e Coppa Italia, hanno giocato in tutto 22 gare. Le vittorie sono state 18, mentre le sconfitte solo 4 (2 in Coppa). Insomma un cammino importante, che si spera possa migliorare nel 2022.

A proposito di nuovo anno, nel video che segue c'è un augurio speciale e divertente con la presidente Alessandra Fissolo e tutte le Pumine. Un augurio di "Buon Anno" per sponsor, istituzioni, famiglie e tifosi, al quale ci associamo anche noi di Targatocn e di TimeOut. Buon Anno a tutti!!