Racconigi Cycling Team: Bertolini, Cagnazzo, Rabbia e Roccato i volti nuovi per la stagione 2022

Dopo l'entusiasmante annata 2021 il Racconigi Cycling Team è pronto ad affrontare con tanta grinta e rinnovate ambizioni la nuova stagione agonistica.

Quattro i volti nuovi della formazione di patron Silvio Traversa: la sprinter toscana Beatrice Bertolini, la lombarda di Castelverde (CR) Elisa Roccato e le cuneesi 'doc' Asia Rabbia ed Irene Cagnazzo.

La pisana di Calci Beatrice Bertolini, nata il 14 febbraio del 2005, esordirà nella categoria junior dopo gli ottimi risultati conquistati nell'ultima annata tra le allieve. L'ex portacolori del team Valcar - Travel & Service, campionessa italiana in carica nella cronometro a squadre, ha primeggiato nelle gare su strada di Bovolone (VR), Boncellino (RA), Formigine (MO), Fornovo San Giovanni (BG), Alba (CN) e Cadorago (CO), collezionando anche cinque secondi, due terzi e due quarti posti. La Bertolini, atleta dal fisico possente, forte sul passo ed eccellente allo sprint, darà battaglia anche in pista, dove è già stata campionessa italiana.

Esordio tra le junior anche per Irene Cagnazzo, cuneese di Bra nata il 5 luglio del 2005. L'ex rappresentante del team Alba - Bra - Langhe - Roero ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo al “Campionato Italiano Donne Allieve 2021” disputato sulle difficili strade toscane di Chianciano Terme (SI) ed ha sfiorato anche il successo nella cronoscalata individuale al Santuario del Boden di Ornavasso (VB). L'atleta piemontese ha dimostrato le sue ottime doti da scalatrice anche nell'edizione numero 17 della storica “Cesano Maderno-Madonna del Ghisallo”, dove è salita sul terzo gradino del podio.

Asia Rabbia, nata il 13 dicembre del 2005, risiede invece a Savigliano (CN), ed è pronta a proseguire la propria carriera nella categoria junior. Nell'ultima stagione agonistica il neo acquisto della formazione del team manager Claudio Vassallo ha conquistato la medaglia d'argento al “Campionato Italiano su Pista” nella specialità della velocità individuale ed ha sfiorato il podio nella prova della velocità a squadre, cogliendo la quarta piazza. Asia, campionessa regionale su pista nel keirin, ha colto un terzo posto sulle strade di Nogara (VR) ed una quarta posizione ad Arcore (MB).

La lombarda di Castelverde (CR) Elisa Roccato, nata il 2 marzo del 2004, è pronta ad affrontare con tanta determinazione la sua seconda annata tra le junior, dopo aver vestito la casacca dell'A.S.D. Pedale Castellano. Nell'ultima stagione l'atleta cremonese ha sfiorato il podio nella quarta edizione del “Trofeo Smania Idee Casa” disputata nel cuore di Martellago (VE).

Questi nuovi acquisti andranno ad unirsi alle quattro atlete bianco-rosse riconfermate: la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa, la brianzola di Lissone (MB) Matilde Ceriello, maglia azzurra al “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento e quarta classificata nella prova tricolore di Darfo Boario Terme (BS), la piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati e l'emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami, medaglia d'oro al “Campionato Italiano su Pista” nella specialità della corsa a punti, quarta classificata nella prova tricolore dell'omnium e quinta classificata nello scratch.