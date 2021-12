Volley A1F. Cuneo lotta ma cede 3-1 con Conegliano ed esce a testa alta dalla Coppa Italia

Cuneo si difende, ma come da previsioni è Conegliano a passare il turno ed approdare alla Final Four di Coppa Italia a Roma. Ad un primo set giocato a viso aperto e lottato fino alla fine, hanno fatto da contraltare un secondo e quarto da dimenticare, con in mezzo il tentativo di rimonta nel terzo parziale fermatosi però sul più bello.

Complici le assenze legate al Covid, coach Pistola ha provato a giocare sull'effetto sorpresa ridisegnando la formazione. In avvio di match il tecnico ha schierato la russa Kutznetsova in diagonale alla palleggiatrice Signorile, insieme con la rientrante Degradi a far coppia con Giovannini in banda. Al centro il tandem Caruso-Squarcini, libero Ilaria Spirito.

La mossa ha funzionato ed il primo set è stata un'autentica battaglia, con le squadre a stretto contatto di gomito dall'inizio alla fine. Cambio palla sistematico fino al 12-12, poi Conegliano prova a cambiare marcia trovando il break del 14-12. L'interruzione del gioco da parte del coach piemontese rilancia le sue ragazze, che impattano a 16 ed addirittura superano le avversarie sul 18-19. Cuneo fa suo un altro break andando a condurre 20-22, ma l'Imoco aggancia immediatamente la Bosca S. Bernardo sul 22-22. Cambio palla per entrambe le squadre, poi il set va meritatamente a Cuneo che chiude 23-25 al primo set ball. Ottima la percentuale in attacco per le piemontesi, che tocca il 54% con 4 punti di Degradi, 3 a testa per Caruso, Squarcini e Kutznetsova.

Conegliano fa la voce grossa nel secondo, nel quale Egonu e compagne dominano. Subito avanti 5-3, le venete incrementano il vantaggio prima 9-6 poi 13-9. Pistola interrompe il gioco, ma la marcia dell'Imoco è inarrestabile: 16-9, 21-13 fino al severo 25-14 finale.

Nel terzo set l'allenatore cuneese cambia la diagonale palleggiatore-opposto, inserendo Giovannini al posto di Kutznetsova. La russa ritrova il ruolo abituale di schiacciatore ricevitore insieme con l'olandese Jasper chiamata da Pistola al posto di Degradi. Conegliano trova subito il break sul 3-1, vantaggio che si fa più importante fino all''8-3 che costringe Pistola al time out. Conegliano continua a spingere e vola prima 13-6, poi 21-16. A questo punto c'è il risveglio di Signorile compagne, che infilano un parziale di 6-1 e pareggiano i conti a quota 22. Ma purtroppo si fermano qui: con uno sprint, l'Imoco chiude 25-22 e va sul 2-1.

Il quarto parziale è una pura formalità per le padrone di casa, che scappano subito 7-2. Cuneo prova a reagire e guadagna un break (7-4), ma poi sono ancora le campionesse venete ad innestare la marcia vincente e con una galoppata raggiungono il 3-1 finale chiudendo il set 25-14.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-BOSCA S. BERNARDO CUNEO 3-1 (23-25/25-14/25-22/25-14)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 10, Degradi 6, Squarcini 14, Spirito (L), Giovannini 5, Signorile 2, Caruso 10, Jasper 5. CUNEO: ric. 65% (42% prf), att. 36%, muri 3, ace 1, batt. sb. 14, errori 27