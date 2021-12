Buoni propositi per l’anno nuovo: leggere i libri suggeriti dal Caffè Letterario di Bra

Natale è passato. E ora? Mentre aspettiamo il brindisi di Capodanno, facciamo anche una lista di buoni propositi. Tra questi sicuramente non può mancare quello di leggere. Libri, libri e ancora libri. In particolare tutti quelli caldamente consigliati dal Caffè Letterario di Bra con Bernardo Negro , che di libri se ne intende.

Per iniziare bene il 2022, il noto poeta braidese consiglia la lettura di “Bagheria” di Dacia Maraini (Rizzoli,1993). Ecco la sua recensione.

Più che di un romanzo si tratta di una biografia dell’autrice sullo sfondo del ritorno dall’esperienza infantile vissuta in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma “Bagheria” è anche un incisivo ritratto della bella città siciliana riemersa dai gorghi sordi della disfatta e dalla voglia di innestare la vitalità della ripresa.

Lei è figlia di Fosco Maraini, scrittore di avventure dilanianti quanto epiche. Il suo mondo è costituito da scritti di viaggio, ma anche di atti eroici. Dopo l’8 settembre, la famiglia Maraini, antifascista conclamata, viene internata in Giappone tra privazioni che feriscono lo spirito di sopravvivenza. Qui Fosco si taglierà un dito della mano come prova di coraggio. Nel mondo orientale degli anni Quaranta la cosa viene ammirata ed i Maraini potranno cercare di vivere con dignità.

Fino al momento del ritorno a casa, che non sarà affatto facile. Bagheria è ora un centro di speculazione edilizia. Si condurranno inchieste che vedranno l’onorevole Giuseppe Speciale protagonista incentivato solo dalla forza della legge.

Il tutto accade mentre scorrono come in un film le “figurine” di Bagheria, gente di orgogliosa meraviglia quanto di esistenza tracciata giorno per giorno. C’è tanta di quella umanità da farci altri dieci libri.