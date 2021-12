Andamento dei contagi in aumento a Bra, il sindaco: "Il 30% è coperto con terza dose"

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 31 dicembre, sono 412 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus.

Sei i cittadini braidesi a oggi ricoverati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

“Anche a Bra, come da trend nazionale e territoriale, i contagi sono in forte crescita – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. Al momento la nostra Asl ha raggiunto una copertura totale della terza dose intorno al 30%. Vista la contagiosità di Omicron e l’intensa diffusione del virus, il forte appello è per l’effettuazione e il completamento del ciclo vaccinale. Questo, anche in luce del nuovo decreto legge del Governo, che da una parte estende il Green Pass rafforzato a molti ambiti e, dall’altra, modifica, riduce o azzera (in assenza di sintomi) la quarantena alle persone vaccinate, secondo i criteri indicati. Sono giorni di festa, ma non dobbiamo abbassare la guardia: la strategia per combattere la pandemia deve continuare sul doppio binario della vaccinazione e del contestuale rispetto scrupoloso delle misure di prevenzione come l’uso di mascherine appropriate, il distanziamento e l’igiene delle mani.A tutta la cittadinanza rivolgo un sincero pensiero di Felice 2022, affacciandoci con determinazione e grande senso civico al nuovo anno, per diventarne insieme protagonisti. Tanti auguri”.

I dati sui contagi sono consultabili, quotidianamente aggiornati, sulla piattaforma https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte

