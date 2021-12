Cherasco, il sindaco Carlo Davico traccia un bilancio del 2021 e guarda al futuro

Col sopraggiungere dell’anno nuovo, è tempo di bilanci anche per il Comune di Cherasco, tra uno sguardo a ciò che è stato e uno a cosa può riservare il futuro. Il sindaco Carlo Davico: "Il 2021 è stato purtroppo impegnativo e difficile caratterizzato dalla pandemia, molto forte all’inizio e alla fine dell’anno: al momento contiamo 130 positivi, in grande aumento nell’ultimo mese, in linea con l’andamento nazionale. In estate e autunno, nell’unico momento di tregua, siamo però riusciti a svolgere gli eventi in programma rispettando tutte le misure di sicurezza: mercati dell’antiquariato, Cherasco Storia, cinema all’aperto, mostre".

Per quanto riguarda le opere pubbliche, piatto forte è stato l’inizio dei lavori per la Circonvallazione, con cui si potrà studiare una nuova viabilità per il Centro Storico che sarà finalmente liberato dai troppi mezzi pesanti che ogni giorno lo percorrono. Ad aprile è stata poi inaugurata una nuova scuola Primaria in frazione Bricco e sono anche recentemente iniziati i lavori della Primaria nel capoluogo. Grazie a finanziamenti statali, è stata portata avanti un’opera di contenimento del rischio idrogeologico nell’Oltretanaro, mentre sono in fase di ultimazione i lavori al Museo Adriani e la nuova toponomastica in frazione Cappellazzo, necessaria per il notevole incremento di residenti. Infine, da qualche mese il campo per gli arcieri è stato spostato a Roreto.

"Continua inoltre la nostra attenzione a scuola, famiglie in difficoltà e settore commerciale", sottolinea il sindaco. "Voglio ringraziare i tanti volontari e associazioni composte da splendide persone pronte ad unirsi per lavorare con dedizione e collaborazione per il bene di tutti. Ci tengo inoltre a ricordare che il Comune, in collaborazione con associazioni di volontariato, si è preso in carico l’ospitalità di una famiglia afghana. Un’azione di solidarietà importante, che di solito viene fatta da privati: sulla questione migranti si può pensare come si vuole, ma sul dramma degli afghani dovremmo essere tutti d’accordo. Mi fa piacere constatare che la famiglia si sta integrando bene nella nostra comunità".

Cosa aspettarsi nel 2022? "A dicembre inaugureremo la Circonvallazione: sarà un momento storico per la città. Saranno terminati i lavori al Museo Adriani, mentre il Museo Segre sarà spostato nella nuova sede la chiesetta di San Giacomo. Sono previsti inoltre la realizzazione della tettoia polivalente a Roreto, interventi sulla viabilità nell’Oltrestura con l’esecuzione di nuove rotonde, l’apertura di una nuova palestra a servizio del polo scolastico a Bricco, la riqualificazione del centro storico per renderlo più pedonale e della piazza degli Alpini, per cui abbiamo messo in bilancio 5 milioni di euro, ma aspettiamo finanziamenti".

L’augurio del sindaco per l’anno nuovo è di "lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi due anni. La situazione attuale è complicata, ma, aspettando di capire l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, continuiamo a lavorare con fiducia e speranza. Abbiamo infatti già stilato un ricco calendario di eventi, che comprende 6 mercati dell’antiquariato, il primo il 10 aprile, e in autunno una mostra sul pittore Joan Mirò"