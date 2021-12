Covid, in Granda controlli straordinari del territorio nella notte di Capodanno

Se da sempre la notte di Capodanno richiede un "pattugliamento speciale", in questo passaggio dal 2021 al 2022 richiederà ancora maggiore attenzione.

Non ci saranno eventi di piazza, in quanto tutti annullati per il Covid, ma saranno presidiate le cittadine e ci saranno controlli nei locali, in particolare per le verifiche sul Green pass e sul rispetto dei protocolli e delle regole anticontagio quali mascherine e assembramenti.

In particolare, nella Granda, ci sarà attenzione verso le località turistiche, come Limone Piemonte e Prato Nevoso. Controlli anche nel capoluogo, a Cuneo.

Ci sarà un servizio potenziato, interforze, con una ventina di uomini in più rispetto ai normali pattugliamenti del territorio, come confermano dalla Questura.