Covid in Valle Stura: 79 soggetti positivi, di cui 40 solo a Vignolo

Si torna a fare la conta dei contagi in Valle Stura. Sono 40 i soggetti positivi al Covid a Vignolo, 22 a Demonte, 10 a Vinadio, 5 a Roccasparvera, 1 ad Aisone e 1 a Gaiola. Per un totale di 79.

Numeri aggiornati alle ore 18.30 del 30 dicembre secondo la piattaforma della Regione Piemonte.

Un aumento che in duce il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) - insieme a Unione Montana Valle Stura, Croce Rossa Valle Stura e AIB Protezione Civile Valle Stura - a richiamare l’attenzione della popolazione locale e dei turisti verso la pandemia tuttora in corso: “Con l’aumento attuale dei contagi e nell’incertezza della pericolosità della variante Omicron, si invitano tutti i residenti e i frequentatori della Valle Stura a continuare a prestare la massima attenzione durante le festività affinché venga limitata la circolazione del virus. Ciò significa indossare correttamente i dispositivi di protezione quando necessari, mantenere un corretto comportamento anche nei contesti familiari, rispettare il distanziamento e le normative in vigore (in particolare gli isolamenti e le quarantena prescritte) nonché non sottovalutare i sintomi”.