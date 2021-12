Cuneo chiude l'anno con 78 cittadini in meno, ma crescono i nuclei famigliari

Saldo tendenzialmente stabile quello che fornisce l’ufficio anagrafe del comune di Cuneo nell’ultimo giorno dell’anno ancora in corso. Il 2020 si era chiuso con una popolazione di 55.857 abitanti, mentre il 2021 vede un decremento di 78 unità, chiudendo con 55.779 cittadini.

I nati in questo nuovo anno sono stati 388 (di cui 25 nati in altro comune e 3 all’estero). Saldo negativo di 284 unità se si considerano i 672 morti (178 in altro comune e tre all’estero).

Saldo positivo invece tra i trasferiti nel capoluogo e gli “espatriati”. Sono stati nell’ultimo anno 1.988 i nuovi residenti cuneesi, mentre sono 1.782 i ‘cancellati’ dall’ufficio Anagrafe del capoluogo. Saldo tra iscritti e cancellati è di +206.

Aumentano anche i nuclei famigliari. A fine 2020 erano 26.618. Stando all’ultimo report sono 26.805.

Così come incrementano i cittadini stranieri nel comune. Sono 6.406 al 31 dicembre 2021, erano 6.325 un anno fa.



La comunità più presente è quella rumena con 1.541 abitanti seguito da Albania (1.270) e Marocco (585).