Emergenza sanitaria, il sindaco di Valdieri: "Nessuno deve sentirsi solo"

L’Amministrazione comunale di Valdieri, con la collaborazione della Protezione civile, vuole esprimere massima solidarietà per tutti i valdieresi in questo lungo periodo di emergenza:

"Solidarietà che vogliamo manifestare con raccomandazioni e fatti.

Invitiamo tutti coloro che sono stati a contatto con soggetti contagiati dal Covid-19 o coloro che hanno partecipato ad eventi pubblici di vario tipo, a svolgere un tampone antigenico. Nel nostro Comune è possibile accedere al servizio presso la Farmacia del Dott. Invernelli Davide prenotando al numero 0171-97137.

Chiunque abbia la necessità di assistenza domiciliare (spesa quotidiana, medicinali, conforti vari) può contattate gli uffici comunali al numero 0171-97109, i quali sapranno accogliere le vostre esigenze.

Nessuna caccia alle streghe nel nostro paese, ma dobbiamo tutelarci reciprocamente, con le vaccinazioni, le mascherine e il distanziamento, con l’obiettivo di salvaguardare le fasce più deboli, i bambini e gli anziani. Uniti nelle prescrizioni sanitarie, convinti del nostro senso civico necessario per salvare la nostra comunità, affrontiamo le feste d’inizio anno 2022 con responsabilità per essere sereni in ogni nostra famiglia.

Nessuno deve sentirsi solo. Dovete sapere che il vostro sindaco e i consiglieri comunali vorrebbero stringere la mano di ciascuno di voi e confortarvi nelle varie necessità, ma ciò non è purtroppo possibile.

Accettate i nostri auguri sinceri, la nostra dedizione e la piena disponibilità a rispondere ad ogni vostro appello".