Gli auguri di fine anno del sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio [VIDEO]

"L'anno che sta per finire è stato ancora molto complicato, la pandemia continua purtroppo ad imperversare. L'amministrazione sta facendo tutto il possibile per contribuire alla lotta al virus.

Colgo l'occasione per ringraziare i volontari, il personale sanitario per l'ottimo servizio nei centri vaccinali e negli ospedali.

In ultimo, vi chiedo, come da ordinanza, di non fare i botti di Capodanno: sono dannosi per tutti, persone ed animali. Festeggiate in sicurezza. Auguri da tutta l'amministrazione, con la speranza che il 2022 sia un anno più sereno".

Queste le parole del sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio per i cittadini e per i lettori del nostro giornale.