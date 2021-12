Il 2021 per i commercianti della Granda? Un'altalena tra fiducia nella ripartenza e timori per il futuro

Che hanno è stato il 2021 per il commercio e per i negozi in provincia di Cuneo?

"Un'altalena. Ci sono stati più momenti, segnati dall'andamento della pandemia e dal clima di fiducia o di paura ad essa collagato".

E il bilancio dell'anno che si chiude tra poche ore da parte di Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo, che rappresenta buona parte delle imprese della Granda nel settore degli esercenti e dei negozi.

C'è un aspetto positivo da evidenziare: il saldo tra nuove aperture e chiusure, rispetto ad altre province italiane, non è stato così negativo. "Rispetto al 2019 ci sono diverse imprese che chiudono il 2021 con il segno più. Altre che, soprattutto in questo mese di dicembre, hanno perso molte vendite. Ma abbiamo ancora tanti giovani che vogliono fare impresa e che vogliono aprire attività in proprio", evidenzia Chiapella.

I primi mesi del 2021 facevano presagire una ripartenza importante. "I primi sei mesi dell'anno, per il commercio, erano partiti bene, perché c'era quello che io chiamo il fattore F, fiducia. L'estate è stata strana, direi chiaroscura, poi c'è stata una nuova ventata di fiducia con l'autunno e ora eccoci qua, con un dicembre che si sperava migliore ma che è stato condizionato dall'aumento dei contagi, dalla paura".

Pesa anche la situazione internazionale, il caro energia, l'aumento generale dei prezzi, con le famiglie che hanno meno capacità di spesa.

Senza contare la grande crescita degli acquisti on line, che però Chiapella non demonizza. "Bisogna adattarsi ai cambiamenti e strutturarsi per la multicanalità di vendita. Io credo che la presenza fisica dei negozi resti ancora un valore, da aumentare con la presenza sul web. Ma sono ancora tanti quelli che entrano nei negozi e che cercano la vendita assistita, il consiglio, la possibilità di tornare e cambiare l'acquisto rivolgendosi ad una persona fisica", continua Chiapella.

C'è poi la questione saldi, che prenderanno il via il prossimo 5 gennaio. E che in tanti ormai considerano obsoleti. "Se ne parla da anni, molti commercianti chiedono di poter fare promozioni e sconti tutto l'anno. Per i 30 giorni prima dell'avvio dei saldi non si potrebbero fare, ma sappiamo tutti come funziona. Senza contare che sul web sono già iniziati. Poi di sicuro qualcuno li aspetta, per comprare a prezzo scontato il capo che desidera e che tiene d'occhio da tempo. Per quanto mi riguarda posso solo dare un consiglio: comprate nei negozi dove gli sconti sono chiari e ben evidenziati".