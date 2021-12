Il bilancio 2021 del senatore Bergesio con un occhio rivolto al nuovo anno

"Molte delle scelte compiute in Parlamento ricadono sul nostro territorio".

Comincia così il bilancio del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.



"In generale - spiega - nella legge di bilancio sono stati inseriti 900 milioni per la scuola e stanziamenti importanti per turismo e taglio delle tasse. Per la Granda, con la Lega stiamo lavorando sul tema delle infrastrutture viarie".



"Rimane ancora molto da fare - sostiene Bergesio parlando degli obiettivi futuri - ma alcuni dei nodi per superare l’isolamento sono stati affrontati, dopo gli anni persi in passato: l’Asti-Cuneo e il colle di Tenda e il Tenda bis, i cui lavori sono ripartiti grazie all’intervento del viceministro Morelli e di Anas; la Statale 28 con il traforo Armo-Cantarana e i 3 grandi cantieri della valle Tanaro, di cui sono stati rifinanziati gli studi autorizzativi; la variante di Demonte, inserita, come quella tra Armo e Cantarana, nel piano di investimenti Anas 2021-2025. Ricordo inoltre il finanziamento dell’invaso di Serra degli Ulivi, grazie all’intervento del Ministero della Mobilità sostenibile e della Regione Piemonte. Il nostro impegno dovrà ora concentrarsi anche sul caro-bollette."



"Per quanto riguarda la Lega - conclude Bergesio - siamo soddisfatti per le recenti elezioni provinciali, con l’elezione dei nostri due consiglieri, che da subito dovranno affrontare temi importanti quale la sicurezza stradale, piaga gravissima che investe la provincia di Cuneo in modo drammatico negli ultimi anni".