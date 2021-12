Il Duomo di Saluzzo da poco restaurato e con un occhio attento al risparmio della luce

Il Duomo di Saluzzo, restituito a nuovo splendore e luce dopo la fine dei lavori di restauro, guarda ora con occhio attento al risparmio della luce.

Una comunicazione della parrocchia retta da don Roberto Salomone informa che le messe dei giorni feriali delle 7, 15 e 8,30 e quando possibile quelle delle 18,30 verranno celebrate nella Cappella del Santissimo, posta in fondo alla navata di sinistra.

“Per un maggiore raccoglimento e una temperatura più piacevole, ma anche per economizzare un po’ sulle bollette di luce e riscaldamento. L’ultima bolletta della luce del mese di novembre ha infatti superato l’importo di 800 euro mensili. Dobbiamo a tutti costi abbattere tale spesa”.

Venerdì l’ultima messa dell’anno alle 18,30 con i tradizionale Te Deum di ringraziamento alla presenza del Vescovo.

Sabato 1 gennaio sarà caratterizzato dalla solennità di Maria Santissima con le celebrazioni davanti all'antica statua lignea risalente al XIII secolo della Madonna “Sede della Sapienza”, esposta eccezionalmente fino al 2 gennaio per volontà di monsignor Cristiano Bodo, in occasione del fine lavori e per le festività, sulla balaustra davanti all’altare maggiore.

Gli appuntamenti principali saranno alle 10 con la Messa solenne di Capodanno e i vespri delle 18.