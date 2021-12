Lutto in Valle Stura per la morte di Anna Viale, fondatrice della nota "pasticceria Bruno" a Bersezio

Valle Stura in lutto per la morte di Anna Viale, storica fondatrice della pasticceria Bruno a Bersezio.

Classe 1945, si è spenta dopo essere stata colpita da un malore il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre. Una grave perdita per il paese e per la comunità, come evidenzia il sindaco Monica Ciaburro, che esprime il suo cordoglio.

"E' stata una donna del fare, leale, onesta e coraggiosa, su cui si poteva contare sempre. Una commerciante capace e attenta, un'imprenditrice che ha saputo far diventare la sua attività punto di riferimento e meta sicura. Moglie, madre, nonna attenta e premurosa ma anche donna sensibile, attenta, acuta e intuitiva. Si è dedicata anche all'attività amministrativa per molti anni, cercando sempre di dare un contributo volto al bene comune e all'interesse generale. Non posso che dire cose belle di lei, per ciò che ha fatto per Argentera".

Una vita, la sua, dedicata al commercio e alla pasticceria. Aveva iniziato a Vernante per poi, negli anni '70, decidere di spostarsi ad Argentera e aprire una pasticceria lassù, ora gestita dal figlio Alessandro, ma dove lei era il punto di riferimento. Una seconda pasticceria a Robilante, ora gestita dalla figlia Manuela.

Innamorata della Valle Stura e di Argentera, qui aveva deciso di restare a vivere, impegnandosi anche nella vita amministrativa, come ricorda la Ciaburro. "Abbiamo perso una grande donna, che ha sempre vissuto con amore e passione e che aveva ancora tanto da dare alla sua famiglia, alla comunità ed egoisticamente anche a me. Dal giorno di Natale abbiamo pregato e sperato. Per tutti noi la sua dipartita è una grande perdita".

Anna Viale lascia il marito Bruno, i figli Manuela con Sergio e Alessandro con Silvia, gli amati nipotini Matteo, Lucia, Caterina e Jannis, la sorella Maddalena, il fratello Renato e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Donato a Robilante domenica 2 gennaio alle 15. Domani 1° gennaio, alle 20.30, verrà recitato il Rosario.

La salma sarà tumulata nel locale cimitero. La messa di Settima sarà celebrata il 7 gennaio alle 9 e quella di Trigesima il 1° febbraio , sempre alle 9 e sempre a Robilante.