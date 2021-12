"Sono stati 46 anni bellissimi, pieni di caffè ed emozioni": chiude il Coni Veja a Cuneo

Una storia lunga quasi mezzo secolo, quella del Coni Veja, bar all'angolo tra via Roma e via Peveragno, a Cuneo, di proprietà della famiglia Tallone.

Una storia che si è chiusa oggi 31 dicembre 2021 alle 13, quando sono state abbassate le serrande del locale. Per ora non si rialzeranno: i titolari hanno preso la decisione di cedere l'attività, meditata e maturata a lungo. Il bar resterà chiuso, in attesa di un nuovo gestore.

Aperto nel 1975, il Coni Veja è stato punto di riferimento per il caffè nel centro storico di Cuneo, appuntamento fisso alla mattina, prima di andare al lavoro, oppure a pranzo.

Un caffè sempre servito con la cortesia e la gentilezza di Luciano Tallone e della moglie Maria Brignone, per tanti anni alla cassa. Poi l'attività, negli anni, è passata al figlio Paolo, assieme al suo staff: Clinton, Emanuela, Aida, Samuele e Marta.

Ogni cliente era un nome, un'attenzione, una parola cortese.

Al capoluogo il Coni Veja mancherà, come mancherà il bancone sotto i portici, frutto della scelta, durante il Covid, di continuare a servire il caffè e di rendere un servizio alla città nel rispetto massimo delle regole anticontagio, anche al freddo, ma sempre con calore, quello umano.

In vetrina un cartello di saluto, nello stile tipico del locale, discreto ed elegante: "Sono stati 46 anni bellissimi, pieni dì caffè ed emozioni!!! Ora inizia un nuovo viaggio! Grazie a tutti voi che ci avete voluto bene! Vi abbracciamo, vi porteremo nel cuore, voi, i ricordi e l’affetto che ci avete regalato in questo piccolo angolo dì mondo". Noi del Coni Veja