Per la notte di Capodanno 110 Vigili del Fuoco operativi in Granda

Anche per la notte di Capodanno i Vigili del Fuoco della Provincia di Cuneo sono pronti a intervenire.

In servizio 110 uomini e 28 autopompe, 11 autobotti, 20 mezzi di soccorso specializzati, 29 fuoristrada con modulo boschivo, autoscala, autogru, piattaforma telescopica, quad e motoslitta.

"L’augurio per tutti" - dicono dal Comando - "a conclusione di un anno 2021 che ci ha visto impegnati in 8 mila interventi, è che i mezzi restino parcheggiati in autorimessa! Buon 2022 a tutti!"