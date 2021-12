Piccolo stop ai lavori di "ricostruzione" della tangenziale di Fossano: si riprenderà dal 10 gennaio

L'obiettivo di ANAS nel progettare e concretizzare la "ricostruzione" della tangenziale di Fossano è uno ed è ben chiaro: riaprire la carreggiata Sud nei due sensi di marcia ai tir - per cui il passaggio è vietato sin dal 2016 - entro un anno.

I primi abbattimenti - quando ancora l'idea era di lavorare soltanto sulle campate sopra la strada e la linea ferroviaria - sono iniziati lo scorso maggio. I lavori, che comprenderanno nell'opera di restyling tutti i viadotti, le campate, le rampe e i sovrappassi per un investimento da 60 milioni di euro, continueranno a partire dal prossimo 10 gennaio. Nelle ultime settimane sono state demolite le 20 campate della 'Reale' - con eccezione di quella dello svincolo di Marene, già restaurata nel 2019 - , e le ultime due dei sovrapassi 'Levaldigi' e 'Villafalletto'.

I prossimi interventi riguarderanno i viadotti 'Centallo' e 'Cussanio' lungo la carreggiata in direzione Alba (attualmente chiusa al traffico, mentre si viaggia a doppio senso di marcia in direzione Cuneo).

ANAS si è occupata, anche, dei lavori compensativi come il rifacimento di manto stradale e segnaletica su via Circonvallazione e via Nazario Sauro. E' prevista per la primavera anche l'asfaltatura di un tratto di viale Regina Elena.