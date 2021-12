Sono 120 i ricoverati per Covid in Granda: di questi, 13 sono in terapia intensiva

Numeri contenuti, in particolare rispetto ad un anno fa, quando in Piemonte superavano i 3000, ma sono in crescita anche nella nostra provincia i ricoveri, tanto che dal 3 gennaio 2022 sarà proprio questo parametro a farci entrare in zona gialla.

Superata, infatti, la soglia del 10 e del 15% di occupazione posti letto rispettivamente nei reparti ad alta e bassa intensità di cura.

Se dieci giorni fa i ricoverati per Covid erano 73, oggi, in provincia di Cuneo, se ne contano 120. Restano i reparti ordinari quelli maggiormente sotto pressione, tanto che si stanno rimodulando le attività ospedaliere e stanno aumentando i posti letto disponibili.

Al Santa Croce, dove un anno fa si contavano 150 ricoverati, oggi ce ne sono 25. I posti letto sono al momento 36. In semintensiva 7 ricoverati su 8 posti, in intensiva 2 su 4, segno che la malattia grave è ampiamente contenuta dalla vaccinazione.

Negli ospedali dell'Asl Cn1 ci sono 21 posti occupati su 21 a Mondovì e 28 su 36 a Saluzzo, da sempre ospedale Covid. Nelle terapie intensive a Mondovì la situazione più grave, con 4 posti su 4 occupati. Un ricoverato anche a Savigliano e due a Saluzzo.

All'ospedale di Verduno i ricoverati per Covid sono in totale 29, di cui 4 sono in intensiva, per un totale di casi gravi, a livello provinciale, pari a 13. Dieci giorni fa erano 9, mentre erano 64 i ricoveri ordinari, praticamente raddoppiati.