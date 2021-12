Cuneo: i Soci di FEDERMANAGER CUNEO approvano il Bilancio Consuntivo 2020

Il costante perdurare dello stato di emergenza sanitaria, deliberato dal Governo sino a tutto il 31 dicembre 2021, non ci ha permesso di dar vita al consueto appuntamento, l’assemblea annuale ordinaria di FEDERMANAGER Cuneo, in presenza e in sufficiente serenità e sicurezza.



Il Consiglio Direttivo ha comunque pianificato di recuperare la prossima assemblea 2021, unitamente all’abituale pranzo degli iscritti, per il giorno sabato 5 marzo 2022, presso il Santuario di Vicoforte Mondovì. Questo, ovviamente, se la contingente situazione pandemica lo consentirà.



L’auspicio di tutti è inoltre quello di poter svolgere regolarmente, nell’autunno, l’assemblea 2022, presumibilmente in terra di Langa.



Il Bilancio Consuntivo 2020 è stato approvato con il 98,4% di voti favorevoli. Il conto economico chiude con un utile netto pari a € 22.685,79, somma che il Consiglio Direttivo ha proposto di accantonare a riserva, portando così il patrimonio netto associativo dal valore di € 133.344,33 registrato alla data di approvazione del bilancio 2019 agli attuali € 156.030,12.



Quanto sopra a beneficio dei Colleghi iscritti, proponendoci di ampliare ulteriormente gli orari di apertura, l’informatizzazione e l’organizzazione della struttura.



Il Presidente Gianni Censi dichiara “Il 2021 ha rappresentato per noi un ulteriore anno di crescita perché abbiamo in pratica raggiunto la quota obiettivo di 500 iscritti. Questo traguardo, assai rilevante, ci consentirà di avere un peso maggiore sui tavoli di lavoro nazionali e di incrementare le nostre rappresentanze in due realtà essenziali, a livello centrale, quali il Gruppo Giovani Dirigenti ed il Gruppo “Minerva” che raggruppa e tutela la categoria delle donne manager”.



Ancora Censi: “Ringrazio sentitamente tutti i Soci, il Consiglio Direttivo e la dott.ssa Chiara Delfino per la profonda fidelizzazione alla nostra realtà associativa e per il supporto fornitomi costantemente in ogni settore. Un sereno anno a tutti Voi, ricco di ogni bene e di tanta serenità”.