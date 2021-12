Il messaggio di auguri di fine anno di UNICA CLINICA DENTALE

Un messaggio di fine anno per augurare sinceri auguri di un nuovo anno: Unica Clinica Dentale ha scritto una lettera per tutti i lettori di Targato CN.



“Ci meritiamo tutti un anno migliore”.

Con questo augurio accogliamo questo nuovo inizio di calendario.

Forti dei buoni propositi fatti per la fine dell’anno, non possiamo esimerci dal fare un bilancio del 2021. Valutazione che ci dona un grande sorriso per l’affetto, la vicinanza e la fiducia che pazienti vecchi e nuovi hanno dimostrato nei nostri confronti. Non è stato un anno facile e non possiamo prevedere come andranno i prossimi mesi, ma siamo sicuri che sapremo affrontarlo nel migliore dei modi.

Non utilizzeremo questo spazio per parlare delle nostre storie di successo, preferiamo valorizzare le persone che fanno parte di questa grande squadra: non solo il personale medico e lo staff, ma anche tutte le persone che si sono rivolte a noi per ritrovare il sorriso. Riconosciamo il valore di chi ha affrontato sfide che mai avrebbe potuto immaginare, mantenendo saldi i valori di salute, famiglia e benessere. Gli stessi su cui fondiamo la nostra attività.

Ognuno di voi è speciale, è bello condividere frammenti di vita collaborando in progetti così importanti come la salute e il benessere. Insieme abbiamo affrontato sfide impegnative, riuscendo a raggiungere degli obiettivi a volte sorprendenti. Ci riteniamo molto fortunati di fare quello che facciamo, siamo grati di avervi con noi.

Auguriamo a tutti un 2022 brillante e soddisfacente, che sia ricco di buoni motivi per sorridere.



Con affetto

Unica Clinica Dentale"