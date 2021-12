Buon 2022 dal Type club di Centallo!

Discoteche chiuse dal giorno di Natale, bar con consumazioni al bancone solo col green pass, ristoranti che si sono visti disdire ogni giorno le prenotazioni per il cenone del 31 dicembre: questa è triste situazione in cui molti imprenditori si sono ritrovati dall’oggi al domani!



“La sera del 24 dicembre verso le ore 21:15 ho appreso da un programma televisivo l’imminente chiusura di sale da ballo e discoteche! Meno di un’ora prima un importante TG nazionale aveva invece anticipato che in Governo avrebbe richiesto tampone o super green pass per i clienti avessero avuto il piacere di trascorrere il loro Capodanno in una sala da ballo” queste le parole di Enrica Penzo, titolare del Type Club di Centallo, ex Crazy Boy.



“E’ scoppiata in me una grande delusione, una rabbia indescrivibile alla quale sono seguite molte domande a cui ancora oggi non so darmi risposta. Come è possibile che ci sia qualcuno che possa dall’oggi al domani cambiare la sorte di decine di migliaia di persone che lavorano, con impegno e sacrificio, nelle sale da ballo e nelle discoteche? Com’è possibile che si punti sempre il dito verso le nostre attività parlando di assemblamenti o di comportamenti errati?



Dietro all’organizzazione di un evento come il Capodanno ci sono settimane di lavoro, settimane in cui si pianifica con il proprio personale cosa fare, come gestirlo, le assunzioni extra necessarie per garantire il servizio, gli acquisti con i fornitori, la sicurezza, il controllo dei green pass, ecc… potrei elencarvi decine di attività indispensabili per garantire ai clienti una serata che rispetti i requisiti di sicurezza e buon senso necessari! Poi … ascolti la TV capisci che dall’oggi al domani tutto questo tempo è stato buttato via con un forte conto da pagare: le assunzioni le avevamo già fatte, le bevande le avevamo già acquistate, l’acconto all’orchestra era già stato versato, l’acconto per la sicurezza era già stato anticipato, il materiale folcloristico per la serata era già stato tutto comprato e pagato, ecc….



Non voglio entrare nel merito di cosa sia servito fare 2 o 3 vaccini, di cosa sia servito adeguare i locali con le disposizioni anti covid se poi la soluzione adottata è chiudere le sale da ballo per oltre un mese! Sicuramente ci sono spazi più affollati delle sale da ballo, provate a prendere un treno alle 18 oppure a recarvi nel reparto gastronomia di un supermercato il venerdì o il sabato pomeriggio! Però dinnanzi questo nessuno dice nulla perché probabilmente si adottano pesi e misure diversi! Mi viene da sorridere quando penso ad un cliente seduto in un bar che può stare senza mascherina mentre lo stesso cliente seduto al tavolino di una sala da ballo, deve tenerla!



Avete visto il servizio pubblicato dal Messaggero relativo alla serata del Capodanno? (Clicca qui per vederlo) … non possiamo legare le persone alla sedi… guardatelo e chiedetevi se tutto questo ha un senso!



Concludo salutando calorosamente tutti i clienti che in questi giorni mi sono stati vicino con telefonate e messaggi! Un buon fine 2021 e un buon inizio 2022 da tutto lo staff del Type Club di Centallo! Speriamo di rivederci a febbraio 2022! Auguri a tutti!”