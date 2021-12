Quarta ondata, l'appello di Nursing Up: "Pronti a dare una mano ai colleghi in difficoltà"

Il Nursing Up, il sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie della provincia di Cuneo, lancia un appello per porre l’attenzione sui lavoratori della sanità cuneese in questa fase di recrudescenza dell’epidemia.

“La direzione dell’Asl cuneese ha dovuto riorganizzare diversi reparti – spiega il sindacato in una nota – ampliando il numero di posti letto destinati ai casi di Covid-19 con necessità di ricovero.”

Un aumento dei posto che, come spiega il sindacato, è avvenuto sia in medicina che in terapia intensiva che ha portato a un “reclutamento di personale che è stato temporaneamente riassegnato in tali reparti.”

“Come sindacato – spiegano – ci mettiamo a disposizione di tutti i colleghi che abbiano qualsiasi necessità, consapevoli del disagio che gli operatori impegnati nei reparti Covid dovranno affrontare, pronti a supportarli e a interloquire tempestivamente con le amministrazioni aziendali e sanitarie.”

“Crediamo sia importante - commentanto il Segretario Provinciale Nursing Up Cuneo, Giovanni Mariano, il segretario aziendale Nursing Up Cuneo 1, Stefano Rosso, con il segretario regionale Nursing Up, Claudio Delli Carri - fare sentire la nostra presenza e fare sapere a tutti colleghi che noi siamo dalla loro parte. Chiediamo di comunicarci eventuali problemi legati all'approvvigionamento di DPI, alla loro regolare marchiatura con le corrette diciture e codici di protezione, a problemi nella vestizione/svestizione e ai disagi per il tempo ad essa connessa, ai tempi prolungati di utilizzo DPI o a qualsiasi altra problematica riscontrata all'interno di tali reparti. Siamo pronti, infatti, a supportare i colleghi nella soluzione di questi problemi con cui da molti mesi ormai abbiamo imparato a confrontarci, e a interloquire immediatamente con le direzioni”.



“Allo stesso modo – concludono Delli Carri, Mariano e Rosso - vogliamo fare sentire la nostra vicinanza a tutti i colleghi comprendendo il disagio della parte di lavoratori che si vedono spostare di servizio o reparto, a volte anche in una diversa sede lavorativa, che vengono accorpati con altri servizi o che si trovano a svolgere turni in reparti in via di definizione con operatori sempre nuovi e specialità sempre differenti. Siamo pronti a dare una mano anche a tutti questi colleghi a cui chiediamo di comunicarci eventuali problemi. Il sindacato, il nostro sindacato, è anche e soprattutto questo: essere sempre presenti al fianco dei lavoratori per tutelarli diventando uno strumento utile a risolvere i piccoli e grandi problemi legati a questo difficilissimo periodo che stiamo vivendo”.