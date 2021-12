E’ in arrivo l’anno 2022: che sia un anno fantastico!

Abbiamo chiesto ai nostri allievi di chiudere gli occhi e di formulare i migliori Auguri per il nuovo anno. Questo nuovo anno arriva precipitosamente nelle nostre vite. Accogliamolo con calore e non ci deluderà. Buon anno!

Tanti auguri! Che questo nuovo anno porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla felicità! Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Buon anno!

Che questo anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice! Tanti auguri!

Che il Covid venga debellato e che io possa stare liberamente con i miei compagni! Buon anno!

Non sperare che l’anno nuovo ti porti felicità, ma credi in te stesso e realizza i tuoi sogni difendendoli con le unghie e con i denti, col coraggio e la perseveranza. Buon anno!

Prepariamoci a un nuovo anno. Non importa dove ci porterà, l’importante è andarci insieme! Buon anno!

Buon anno! Ciò che sta arrivando è meglio di ciò che è andato. Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. Ti auguro un buon anno, ricco di quelle piccole cose che rendono la vita più serena.

Vivi ogni giorno di questo nuovo anno con entusiasmo e non lasciare che nessuno te lo rovini. Buon anno! Felice anno nuovo! Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti ed i momenti tristi.

Se vuoi essere felice, sii felice. Buon Anno

Che questo nuovo anno abbia in serbo per te solo momenti felici, grandi soddisfazioni e belle emozioni, così che non possa mai pentirti di averlo vissuto. Buon anno!

Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicita, 52 weekend di serenità, 365 giorni d’amore, 8.760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia. Buon anno!

Ti auguro 365 giorni di grandi emozioni. Buon Anno!

#AFPsoloragazzifantastici





3 Centri di formazione e 6 mestieri!

A Cuneo: visita la scuola prenotando al 0171-693760

· Acconciatore

· Estetista

A Dronero: visita la scuola prenotando al 0171-918027

· Meccanico su macchine utensili

· Elettricista

A Verzuolo: visita la scuola prenotando al 0175-86471

· Saldocarpentiere

· Meccanico d’auto

Visita il sito www.afpdronero.it