2021, un anno pazzesco per Alba Cheer! Il recap degli ultimi 12 mesi

Il 2021 sarà ricordato senza dubbio come l'anno dei successi sportivi. Tanti, tantissimi quelli degli Azzurri; tanti, tantissimi anche quelli di Alba Cheer, sportivi e non solo, sotto il marchio Titans.

Riavvolgiamo il nastro dei ricordi...Era Gennaio quando veniva presentato il Titans ECO Shuttle, il veicolo 100% elettrico per il trasporto degli atleti della Palestra Titans, una svolta verso il futuro. Nel futuro ci si proiettava anche dal punto di vista tecnico, con le intensive tumbling classes.A Febbraio l'app MyTitans veniva integrata con una sezione tutorial per essere più vicini agli atleti fermi a casa a causa delle restrizioni sanitarie. Nello stesso mese, la festa per i quattro anni della Palestra Titans affermava una certezza: da semplice passatempo, il cheerleading dei Titans si è trasformato in stile di vita.Marzo è stato il mese delle foto ufficiali, con la testa già proiettata alla preparazione dei campionati nazionali, mentre Aprile vedeva la visita di Danijela Nedelikovic per uno stage di performance cheer che avrebbe avviato un importante percorso di crescita tecnica.

In primavera nuovi format web legavano sempre più atleti e team di Alba Cheer al pubblico e al territorio.Maggio volava via d'un fiato, esaltato dalla partecipazione ad Explorers Community per RaiGulp e dallo show off portato in un campo all'aperto in una splendida giornata di sole presentata al grande pubblico con la diretta di Radio Alba.

Preludio della grande festa del 2 Giugno: ai Ficec Nationals di Verona i Titans vincevano tutto e più di tutto! Al ritorno per festeggiare Egea illuminava di tricolore la facciata della Palestra Titans.A Luglio la summer season e i camp estivi facevano da contorno ai tryouts per la nuova stagione: l'inizio della collaborazione tecnica con Cheer IQ segnava la nuova rotta per la crescita di team sempre più competitivi.Ad Agosto la nuova campagna pubblicitaria scherzava con le simpatiche cheer emoji, lanciando ironicamente il motto #itsjustcheerleading

A Settembre gli eventi promozionali nelle piazze vedevano gli stand di Alba Cheer presi d'assalto e di riflesso i corsi nella Palestra Titans si riempivano di tanti atleti. Nascevano così tre nuovi team pre-agonistici per formare i campioni di domani.Ottobre è stato il mese delle novità. L'apertura di Casa Titans ampliava l'offerta dell'universo Titans con importanti servizi complementari alla palestra. Nello stesso tempo Alba Cheer veniva incaricata di allestire e allenare i Ficec Team Italia ICU di cheerleading per i mondiali 2022.

A Novembre nasceva una nuova collaborazione con il Basket Torino; nello stesso periodo i Titans erano di nuovo in televisione a Games of Talent. Sempre a Novembre, il Rotary Club di Canale sosteneva La Palestra Titans nell'ambito delle attività sportive con ragazzi disabili, valorizzando definitivamente il progetto avviato con l'associazione Le Nuvole. A fine mese i tryouts dei Ficec Team Italia ICU vedevano trenta atleti di Alba Cheer selezionati per le squadre Youth all girl e Senior coed; la prima delle due costituita da sole atlete Titans.

Dicembre è stato infine il tempo delle conferme: dopo gli ennesimi camp di cheerleading con Cheer IQ e di performance cheer con Danijela Nedelikovic, ecco agli occhi di tutti i risultati tecnici con le esibizioni del Christmas showcase, il tradizionale appuntamento natalizio spartiacque della stagione.

I sensibili miglioramenti ciascun gruppo in tutte le divisioni ci catapultano nel 2022 alla ricerca di nuove sfide, nuovi successi e nuovi traguardi da raggiungere insieme! Buon anno a tutti e forza Titans!!!