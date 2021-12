A Bra arriva ‘Art Exibition’, la personale del pittore Riccardo Testa

Se apprezzate il bello in tutte le sue forme e non sapete resistere agli attacchi d’arte, ecco la mostra che fa per voi. Si chiama ‘Art Exibition’ e mai nome fu più azzeccato. L’emozione è il leitmotiv alla base del percorso che vedrà esposte le opere di Riccardo Testa.

Lo conoscete, no? Si tratta del pittore autodidatta originario di Bra, che è stato protagonista di ‘Spoleto Arte’, la grande mostra internazionale di arte contemporanea inserita nel contesto del 64° Festival di Spoleto. Sì, avete letto bene, parliamo di uno degli eventi artistici italiani più importanti al mondo, che si è svolto nel mese di luglio nella suggestiva location di Terrazza Frau, palazzo storico a pochi passi dal Duomo, nel cuore della città, già sede del set della nota fiction Rai Don Matteo.

Le sue opere ‘Padre que espera’, ‘Lady Erizia’ e ‘Castello Savoia’ hanno conquistato il comitato promotore, che ha apprezzato “il suo stile genuino e allo stesso tempo ricercato, in cui l’arte figurativa predomina, comunicando allo spettatore sensazioni di culture lontane e delle loro affascinanti società”.

Dietro a questa esperienza c’è una bella storia. Le tele sono gocce di una passione riscoperta durante il primo lockdown in cui il pittore, che di professione fa il dirigente di industria, ha avuto la possibilità di creare, inventare, realizzare. Le ispirazioni per le tre opere presentate a Spoleto sono arrivate da cartoline o immagini trovate in casa (e dove sennò, visto che di uscire non se ne poteva parlare in quei mesi).

Ah, se i personaggi ritratti potessero parlare racconterebbero storie esotiche, arie musicali, recondite passioni. Un mondo che ne contiene molti altri. L’effetto è totale con i colori che avvolgono lo spazio per un incontro perfetto di arte e introspezione.

Il talento artistico di Riccardo Testa è stato battezzato niente di meno che dal critico Vittorio Sgarbi, che ha trovato nelle sue creazioni il giusto pregio e un’armonia espressiva degna di applausi. Roba che ha portato persino i maestri di PitturiAmo ad inserire il suo nome nella ristretta selezione di artisti dell’omonima piattaforma.

‘Art Exibition’ è una rassegna di opere che hanno spopolato in tempo zero alla Biennale di Milano e che finalmente è approdata anche a Bra, precisamente in via Cherasco 9, presso Castellano Assicurazioni. Una bella occasione per trascorrere un pomeriggio a nobilitare il nostro tempo libero, attraverso un viaggio nell’intero corpus artistico del pittore in cui si intrecciano purezza e ricerca grafica.

Ben 34 capolavori (di cui una trentina mai esposti prima) che saranno suddivisi in quattro gruppi, riconducibili alle tematiche che li hanno innescati. Primo: ‘Il senso della vita’, dove troviamo alcune opere tra le quali ‘Il maestro Riccardo Muti’, ‘Freedom’, ‘Pandemia’, ‘Povero cuore’. Secondo: ‘Il volto e l’anima’, che comprende anche ‘Lady Erizia’, ‘Donna con velo’, ‘L’indiano’, ‘Padre que espera’ e ‘La monaca’. Terzo: ‘Personaggi in cerca d’autore’, che presenta ‘Gary’, ‘Ezio Bosso’, ‘Joker’, ‘Freddy’, ‘Gigi Proietti’ e altre. Quarto: ‘Sguardi’, con opere quali ‘Castello Savoia’, ‘Vaso di rose’ e bassorilievi come ‘L’ultima cena’, per citarne alcune.

Due dritte. Per visitare la mostra avete a disposizione i giorni 7, 8, 9 gennaio, ingresso gratuito con orario dalle ore 15 alle 19; vernissage ad invito il 6 gennaio dalle ore 17 alle 19. Ultima info: visto che siamo ancora in tempo di pandemia, sono necessari la mascherina e il super green pass.