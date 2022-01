A Mondovì dodici mongolfiere in volo per accogliere il 2022

"Non era una manifestazione organizzata: ma come ogni 1 gennaio ci piace farvi gli auguri dall'alto" - spiegano dall'Aeroclub Mondovì - "Che il 2022 possa portare a tutti cieli sereni e venti favorevoli! Vi ricordiamo che il Raduno dell'Epifania quest'anno, purtroppo, non si terrà. Ma che il 6, 8 e 9 gennaio i piloti potranno effettuare voli liberi, a propria discrezione, decollando da luoghi a loro scelta senza eventi aperti al pubblico, per evitare assembramenti".