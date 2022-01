Al Monastero delle Clarisse di Bra cinque incontri sulla Parola di Dio

Ebbene sì, il convento è tornato di moda. Sono in tanti a sentire il bisogno di immergersi nella spiritualità, lontano dal caos della vita moderna.

Pensate sia monotono? E invece... Cinque incontri mensili di preghiera e condivisione della Parola di Dio: è questo l’invito proposto dalle Sorelle Clarisse di Bra per l’anno appena iniziato.

Gli appuntamenti sono tutti in calendario di sabato e osserveranno le seguenti date: febbraio; 5 marzo; 2 aprile; 7 maggio. Gli incontri inizieranno alle ore 18.30 con la recita dei Vespri nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3). Seguirà la cena al sacco e alle 21 la catechesi. Un tempo utile all’ascolto della Parola, alla preghiera e alla riflessione per non dimenticare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna.