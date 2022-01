"Auguri e grazie per il Vostro lavoro"

Carissima redazione e chiarissimo direttore di Targato CN,

Vi scrivo per ringraziarVi dell’eccellente servizio d’informazioni, tempestivo e corretto che con dedizione ed impegno affrontate giornalmente. In questo ennesimo fine anno, costretti all’isolamento per il bene comune, la Vostra testata è indispensabile per ricevere notizie in tempo reale sull’evoluzione della malattia, e sull’andamento delle vaccinazioni, oltre ad essere utile per rilassarsi, grazie a notizie più leggere.

Personalmente approfitto di questi giorni per scrivere, il brindisi per salutare il nuovo anno, spero di farlo durante la revisione del mio nuovo libro che uscirà a metà del 2022.

Vi saluto con un pensiero in merito agli anni che stiamo vivendo, dove la tecnologia che sta favorendo la nostra esistenza, ci rende incapaci di reagire alla speculazione, l’aumento incontrollato ed irragionevole dei costi delle materie prime, è forse un sintomo della nostra debolezza. Auguro però a tutti voi e a tutti i lettori un sereno 2022, sono sicuro che usciremo più forti da questo dramma, non dobbiamo mollare e non dobbiamo aver paura di chi, in questo momento di debolezza, sta approfittando di noi.

Auguri!