Borgo San Dalmazzo, dopo 88 anni chiude lo storico Mobilificio Bertolotti

Chiude dopo 88 anni lo storico Mobilificio Bertolotti a Borgo San Dalmazzo.

Esiste dal lontano 1933, quando Ignazio Bertolotti aprì una falegnameria, in via Bergia 36. Produceva mobili e serramenti, in qualità di padrone di bottega. Un'attività continuata dal figlio Antonio, 64 anni, che con non poca emozione annuncia la fine di un'era: “Io sono nato in bottega. Mi sono laureato in Architettura ma ho voluto seguire le orme paterne. Ho deciso di chiudere perchè è giunto il momento. Ringrazio la clientela affezionata di tutti questi anni”.

Per celebrare la chiusura ha realizzato un allestimento speciale delle vetrine: manichini e mobili raccontano la storia del Mobilificio, dagli anni '60 a oggi. “Dalla camera barocca piemontese con mobili in noce, fino ai mobili del futuro che saranno in cartone”, sorride Antonio.

Lo abbiamo intervistato in ufficio, insieme alla moglie Livia che ha visto l'evoluzione di questo mondo dall'esterno: “Questa è una delle ultime testimonianze di una vita che fu. Tutti i piccoli commercianti sono confluiti in Amazon. Dove ci porterà tutto questo? Alle luci spente delle vetrine e a paesi più sporchi, perchè sono i commercianti quelli che ogni mattina puliscono la strada davanti ai loro esercizi”.

Sicuramente è un'attività che mancherà, perchè non sono tanti i mobilifici cittadini, con tante vetrine a illuminare il centro storico: “E' vero – ammette Tonino Bertolotti -. È raro poter passeggiare in una cittadina piena di vetrine di mobili. Di solito i mobilifici sorgono in periferia”.

Com'è cambiato il mestiere del mobiliere? “Io ho sempre fatto tutto da solo, seguendo il cliente in ogni passaggio. Suggerivo la disposizione dei mobili, gli attacchi per la cucina, poi facevo il sopralluogo, disegnavo, progettavo e consegnavo. Tutto io, in prima persona. Oggi non è più così, ogni passaggio è seguito da persone diverse.

Inoltre c'è stato un cambiamento di mentalià tra la gente. Mentre fino a venti anni fa il cliente sceglieva un mobile e voleva proprio quello, magari facendogli anche un segno sopra, oggi invece vogliono ordinarne sempre uno nuovo a catalogo. Come se quello esposto fosse già vecchio”.

Tanti i clienti affezionati. E non solo da Borgo, ma anche dalle Vallate, dalla Liguria, fino alla Costa Azzurra. “Mio papà Ignazio, negli anni '80, diceva che era improbabile non trovare un mobile della ditta Bertolotti quasi in ogni casa della vallata. Allora si facevano tante consegne, una settimana si consegnava in Valle Stura, quella dopo in Valle Gesso, poi in Val Vermenagna”.

Una vita passata in mobilificio. E ora cosa farà? “Intanto dal 10 gennaio inizieremo la svendita. Poi si vedrà... Ho tanti interessi. I cambiamenti sono sempre forieri di qualcosa di nuovo”.