La prima nata del 2022 a Mondovì è Teresa

In tutto i bambini nati a Mondovì nel 2021 sono 568 di cui 276 maschi e 295 femmine. 14 i neonati nati da mamme covid positive.

Questa mattina, alle 9.49, è nata Teresa , per la gioia di mamma Francesca Peirano e papà Marco Chiecchio, residenti a Mondovì. Ad accoglierla al mondo l'ostetrica Carmela Stramandino , con l'oss Chiara Ghigliano e la dott.ssa Ilaria Alasia, la dott.ssa Zacharoula Orphanoudakis e l'infermiera pediatrica Simona Pastorino.

Auguri dalla redazione di Targatocn! E non scordatevi dell'iniziativa "Il primo ciuccio": doneremo ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il loro primo 'ciuccio'. Ciuccio griffato con il nome del nostro quotidiano. Il 'ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico. I genitori che non gradissero un ciuccio potranno richiedere un bavaglino personalizzato.

