Mondovì, annullata la manifestazione in ricordo della battaglia di Nowo Postojalowka

È sempre stato un appuntamento solenne, pensato per celebrare un momento tragico della nostra storia delle Penne nere: l’anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka. Ma anche per il 2022 ne è purtroppo inevitabile l’annullamento: all’esito di vari momenti di confronto con l’Amministrazione Comunale, la Sezione ANA di Mondovì ha ufficialmente preso atto delle estreme difficolta che rendono praticamente impossibile lo svolgimento, in condizioni di normalità e sicurezza, del tradizionale incontro che avrebbe visto una numerosa partecipazione di alpini provenienti da tutto il territorio nazionale: domenica 16 gennaio non si terranno dunque il raduno e la sfilata che erano stati programmati, quali momenti centrali della manifestazione.

Le difficoltà organizzative ed attuative, connesse e conseguenti alla normativa anti-COVID, hanno indotto la Sezione ANA monregalese, sempre in accordo con l’Amministrazione Comunale, ad annullare anche il Convegno “Fare memoria della storia” ed il “Concerto della Filarmonica di Cafasse e del coro Sezione ANA di Mondovì” previsti per il pomeriggio e per la sera di sabato 15 gennaio.

Resta confermato l’appuntamento religioso: nel Santuario del Sacro Cuore in Mondovì Altipiano alle ore 11 di domenica 16 gennaio verrà celebrata dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli la S. Messa in suffragio dei caduti nella battaglia di Nowo Postojalowka, una delle più sanguinose combattute sul fronte orientale russo. In quella località si consumò il più grande sacrificio in termine di vite umane che la Divisione Cuneense abbia mai pagato, con migliaia e migliaia di vittime fra gli Alpini (tra cui uomini dei Battaglioni “Mondovì e Ceva”).

La Cuneense fu letteralmente annientata dalla potenza dei carri armati russi, ed il ricordo di quella tragedia è sempre stato drammaticamente vivo, soprattutto nella nostra provincia: intenso è allora il rammarico dell’ANA monregalese per il forzato annullamento della manifestazione.

“Dopo una lunga serie di riflessioni tra il Consiglio direttivo della Sezione, l’Amministrazione comunale e le autorità competenti – spiega il Presidente della Sezione Armando Camperi - ci siamo determinati a rinunciare, consapevoli che, a motivo delle norme anti contagio e dello stato di emergenza prorogato sino al marzo 2022, è praticamente impossibile realizzare un evento quale la nostra manifestazione. Con enorme dispiacere la annulliamo, confidando di ospitarla nel 2023, in accordo con le altre Sezioni della Provincia, e teniamo per allora validi i patrocini concessi da Enti ed Istituzioni e dai 38 Comuni del territorio di competenza della Sezione”.