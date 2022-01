Oliver Andres è il primo nato del 2022 all'ospedale di Savigliano

Oliver Andres con mamma, papà e lo staff in sala parto all'ospedale di Savigliano

E' venuto alla luce alle 7.19 di sabato 1° gennaio 2022. Oliver Andres è il primo nato dell'anno all'ospedale SS. Annunziata di Savigliano. Per la gioia di mamma Loredana e papà Mihai, che abitano a Saluzzo.

L'ultima a nascere nel 2021 invece è Giulia: il 30 dicembre alle 13.13. Mamma Daniela e papà Davide sono di Barge.

Auguri dalla redazione di Targatocn! E non scordatevi dell'iniziativa "Il primo ciuccio": doneremo ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il loro primo 'ciuccio'. Ciuccio griffato con il nome del nostro quotidiano. Il 'ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico. I genitori che non gradissero un ciuccio potranno richiedere un bavaglino personalizzato.

