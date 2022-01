Auto colpisce il guardrail ed esce di strada sulla Torino-Savona, donna in codice giallo

Per cause in corso di accertamento, un'auto ha colpito il guardrail ed è uscita fuori carreggiata sull'autostrada Torino-Savona, poco prima dell'uscita di Marene (direzione Torino).

L'incidente si è verificato alle 14.45 di oggi, sabato 1° gennaio.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e Fossano, oltre all'emergenza sanitaria e alla polizia stradale.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. In auto c'era soltanto il guidatore, una donna sulla cinquantina. E' stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Savigliano.