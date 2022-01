Cuneo: è mancato a Capodanno Sergio Giraudo, politico e uomo impegnato nella società civile

"Ora il mio papà è accanto alla mia mamma in cielo. Festeggiate come avrebbe fatto e voluto lui, vi faremo sapere domani come e dove salutarlo, grazie a chi vorrà brindare e ricordare l'incredibile persona che è stata per tutti noi. Buon anno nuovo e mi prendo e vi do un abbraccio." così scrive Domenico Giraudo, assessore del comune di Cuneo, su Facebook ed alle liste di amici su whataspp.

Sergio Giraudo è stato politico in Granda con numerosi incarichi nel comune di Cuneo, oltre a nomine in Fondazione Crc e numerosi enti ed associazioni.

Protagonista della politica degli anni 1970-2010 ha segnato con il suo carattere mite ma deciso la vita amministrativa del territorio.

Saranno resi noti orari dei Rosari e del Funerale a breve. La redazione di Targatocn.it e LaVocediAlba.it esprime vicinanza e condoglianze.