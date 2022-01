Per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco la sera di Capodanno nel parcheggio dell'autogrill Rio Ghidone Est sull'autostrada Torino-Savona, all'altezza del comune di Fossano.

L'allarme è scattato intorno alle 21 di venerdì 31 dicembre.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.