Lutto di fine anno a Bra: si è spento Virginio ‘Gino’ Marengo, organista dei Battuti Bianchi

Lutto di fine anno a Bra. Giovedì 30 dicembre si è spento Virginio Marengo, meglio conosciuto come Gino. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 90 anni, vinto da una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Una perdita dolorosa, che ha colpito la Confraternita dei Battuti Bianchi per la quale Gino si è speso per tanto tempo con generosità, attraverso il servizio di organista. Tutti lo ricordano come un uomo che ha vissuto nella fede e che l’ha saputa rendere concreta nei suoi gesti, allietando la Messa con la musica e seminando serenità e spirito di condivisione.

Lo piangono la moglie Anna Tibaldi, i figli Lino con la moglie Serena, Gianfranco con la moglie Paola, Eliana con il marito Fabio, i nipoti Luca, Annalisa, Edoardo, Valentina ed i parenti di ogni grado, che hanno desiderato ringraziare il dottor Paolo Allemandi per le cure prestate al loro caro.

Commovente il post della figlia Eliana su Facebook: “Papà, ti porterò sempre nel mio cuore, perché lì non morirai mai. E ogni lacrima, ogni ricordo affettuoso sarà una nota d’amore per incontrarti. Grazie per il tuo esempio di amore per la vita. Adesso suonerai fra gli angeli”.