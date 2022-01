A parte l'incendio auto nel parcheggio dell'autogrill dell'autostrada Torino-Savona, sono stati tutti interventi legati alla notte di Capodanno per i vigili del fuoco. Quattordici in tutto.

I pompieri sono intervenuti per soccorrere persone bloccate in ascensore, persone chiuse in casa e incendi cassonetti.

Tra i primi interventi del 2022 si segnala un principio di incendio ad Alba in corso Langhe, poi incendi sterpaglie a Sanfront, Frabosa Sottana (in via Galassia), e a Savigliano.