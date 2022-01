Buon 2022 da “Odette estetica”

Dopo i primi 6 mesi di attività Natasha Papa può ritenersi più che soddisfatta di come la sua attività ha lavorato!

“In questi mesi mi ha fatto molto piacere incontrare e conoscere persone nuove che hanno deciso di darmi fiducia e prenotare presso il mio centro estetico i loro primi trattamenti“ ci conferma Natasha. “E’ stato un periodo impegnativo ma nello stesso tempo ricco di gioia e emozioni! Ringrazio tutte le persone che hanno avuto il piacere di condividere con me momenti di relax e benessere all’interno del centro estetico Odette! A tutte loro e ai futuri clienti del 2022 auguro un sereno anno, ricco di salute, amore, energia e gratificazioni personali!”



Natasha propone una linea cosmetica professionale e ampia adatta ad ogni esigenza della cliente. Sono prodotti ricchi di principi attivi e funzionali, per dare il miglior risultato alla cliente, con delle piacevoli profumazioni. Dalle creme viso (antiage, idratanti, pelli impure, delicate ecc..) alle creme per il corpo (drenanti, rassodanti, riducenti, ecc..). Ogni cliente gode di una consulenza gratuita che determina la scelta del prodotto più indicato per ogni tipo di pelle e/o inestetismo. Alla linea cosmetica si può accompagnare un'apparecchiatura che prevede un metodo specifico, al fine di soddisfare il/la cliente, dal drenaggio alla tonificazione per il corpo e per il viso: un'idratazione profonda e anti age. Il cliente di “Odette estetica” ha l’obiettivo di mantenere in ottimo stato sia la cura esterna che interna della persona dedicandosi del tempo per sé stessi.



Per prenotazioni chiamare Natasha al numero 350-910.7351 oppure scrivendo una e-mail a natasha.papa@icloud.com

“Odette estetica” - via Roma 26 - 12010 Cervasca (CN)

Telefono 350-910.7351 (anche WhatsApp)

E-mail natasha.papa@icloud.com

