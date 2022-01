Da domani la Granda e tutto il Piemonte passeranno in zona gialla

Domani 3 gennaio, dopo 28 settimane in zona bianca, il Piemonte passa alla zona gialla. A incidere sul passaggio non sono tanto i contagi quanto i ricoveri, anche se si tratta di numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale.

In giallo non cambia praticamente nulla per quanto riguarda le regole. La mascherina all’aperto è infatti già obbligatoria in tutta Italia da qualche settimana. All’interno dei ristoranti e bar non c’è più la regola di stare allo stesso tavolo in massimo quattro commensali. Bisogna esibire il green pass rafforzato anche per consumare al bancone, ma anche questa regola è già in vigore.

Il cambio di colore è dovuto alla percentuale di occupazione dei posti letto, a ieri, era del 17,2% per le terapie intensive, con una crescita del 35% negli ultimi sette giorni. Cresciuti del 33% i posti letto occupati nei reparti ordinari, che sono al 21,3. In provincia di Cuneo ci sono 1000 casi ogni 100.mila abitanti. Il dato accomuna la nostra provincia a tante altre, con cui condivide il primato dei contagi in Italia.

“Siamo riusciti a lungo a mantenere il Piemonte in zona bianca grazie allo sforzo collettivo e all’effetto dei vaccini - il commento del presidente Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Il passaggio in zona gialla è frutto della crescita del contagio che si sta registrando a livello globale, ma testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni siano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini. Per cui, ora più che mai, ci appelliamo a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e le nostre comunità".

"Il grazie - hanno proseguito - va a chi, nel nostro intero sistema sanitario, anche in questi giorni sta continuando con noi a correre per somministrare le terze dosi, rendendo ancora una volta il Piemonte una delle regioni più efficienti nella campagna vaccinale, tre punti sopra la media nazionale. Il Governo ha introdotto misure che riteniamo di buonsenso, perché avevamo chiesto che non fossero le persone vaccinate a pagare eventuali nuove restrizioni, e così è stato. Ma ognuno di noi deve continuare a fare la propria parte per non mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella dei propri cari. Prendetevi cura di voi”.

E proprio la macchina vaccinale del Piemonte continua. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.960.216 dosi, di cui 3.105.654 come seconde e 1.405.459 come terze, corrispondenti al 99,1% di 8.035.920 finora disponibili in Piemonte. Dai dati aggiornati al 31 dicembre, in Piemonte oltre i 2/3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, sui 107 ricoveri della giornata del 31 dicembre 77 riguardano pazienti non vaccinati (49 uomini e 28 donne), altri 30 sono invece pazienti vaccinati (17 uomini e 13 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.

I dati della Regione indicano, tra i non vaccinati in terapia intensiva, anche un bambino di un solo mese e tanti pazienti giovani: una donna di 34 anni e una di 35. Ma non solo: gli under 50 sono ben 9 su 77.