Oggi a San Pietro del Gallo l'ultimo saluto al politico e storico presidente della Lilt Sergio Giraudo

L'ultimo saluto, oggi 2 gennaio, a Sergio Giraudo.

Politico con numerosi incarichi nel comune di Cuneo, oltre a nomine in Fondazione Crc e in numerosi enti ed associazioni, era stato esponente di spicco della Dc Cuneese. Per 36 anni è stato presidente della sezione cuneese della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Pietro del Gallo, frazione dove aveva sempre vissuto, alla presenza del sindaco Federico Borgna, della vice Patrizia Manassero e di altri membri del consiglio comunale, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza al figlio Domenico, assessore del comune di Cuneo. In tanti lo hanno voluto salutare.

Protagonista della politica degli anni 1970-2010, ha segnato con il suo carattere mite ma deciso la vita amministrativa del territorio. Aveva 81 anni ed è morto all'hospice di Busca la sera di Capodanno.

E' stato assessore in comune a Cuneo per 10 anni, dal 1985 al 1995, sotto la guida dei sindaci Elvio Viano e Giuseppe Menardi. Ma anche consigliere provinciale dal 1990 al 1995 con Giovanni Quaglia presidente.

A lui si devono tre importanti opere urbanistiche come il palazzetto dello sport, il mercato del MIAC e il collegamento stradale Est-Ovest.

Vedovo dal 2006 di Luigina Ghio, lascia, oltre a Domenico, la figlia Sara, dentista a Cuneo.