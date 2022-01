E' un 71enne di Genova l'uomo precipitato con il deltaplano dopo il lancio dal monte Malanotte

E' Aldo Anselmo, genovese di 71 anni ma da tempo residente nel Roero, l'uomo deceduto oggi 2 gennaio dopo essere precipitato durante un volo con il deltaplano a Prato Nevoso, in zona Malanotte, nel comune di Frabosa Sottana.

La zona di Malanotte è conosciutissima dai piloti para e delta cuneesi, monregalesi e liguri. E Anselmo la conosceva bene, come testimoniano alcuni video girati proprio lì qualche anno fa. Pilota appassionato ed esperto, oggi è purtroppo deceduto, schiantandosi sulle rocce.

Vani i soccorsi, seppur tempestivi. I sanitari hanno purtroppo constatato il decesso.

I primi ad intervenire sono stati i soccorritori addetti alle piste. In seguito è intervenuto il Servizio di Elisoccorso Regionale la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ha constatato il decesso del pilota. In seguito, dopo l'autorizzazione alla rimozione, le squadre a terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco hanno trasportato a piedi la salma per consegnarla alle autorità di Polizia Giudiziaria. Sul posto anche i carabinieri.

L'uomo lascia la moglie.